Manisa’da alt geçitte zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Kaza, saat 12.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolundaki alt geçitte meydana geldi. Yoldaki yoğunluk nedeniyle duran trafikte ani fren yapan Kadir Gülel'in kullandığı 27 SS 769 plakalı otomobile arkadan gelen Yavuz Şirinbilek yönetimindeki 35 ASK 101 plakalı araç çarptı. Arkadan gelen Necati Basiç'in kullandığı 35 AVD 746, Selim Sakallı'nın kullandığı 32 DR 150, Şerafettin Uz'un kullandığı 35 KE 2707 ve Hilmi Keskinkılıç'ın kullandığı 35 AES 45 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüleri Hilmi Keskinkılıç (43), Şerafettin Uz (69), Selim Sakallı (55) ile Ayşe Keskinkılıç (22), Halil İbrahim Keskinkılıç (21), Ahmet Yusuf Keskinkılıç (20), Nadi Keskinkılıç (15), Nuray Sakallı (53), Betül Uz Başer (36), Su Başer (3) ve Kerime Uz (57) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'si olay yerinden geçen araçlarla, 9'u da ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Ankara istikametine trafiği bir süre yan yoldan sağladı. Yol, kaza yapan araçların kaldırılmasını ardından 45 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.