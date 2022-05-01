Salihli’yi ikiye bölen demiryolu şehir dışına alınıyor

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Salihli'yi ortadan ikiye bölen demiryolu hattının ilçe merkezi dışına taşınmasıyla birlikte özellikle trafik açısından çok ciddi bir rahatlama sağlanacağını söyledi.

Demiryolu hattının kent merkezi dışına taşınmasıyla ilçenin rahat bir nefes alacağını belirten Bilen, "Salihli'nin tam ortasından geçen demiryolu hattı, özellikle trafik akışı açısından çok ciddi sorunları da beraberinde getiriyordu. Bunun yanı sıra acil durumlarda sağlık merkezlerine ulaşmakta da önemli sıkıntılara neden oluyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile yaptığımız görüşmeler ışığında talep ettiğimiz proje hayata geçirildi. Proje ile uzunluğu 11 kilometreye ulaşan demiryolu hattı iptal ediliyor. Yeni demiryolu hattımız ise Kabazlı Mahallesi'nden Yılmaz Mahallesi'ne kadar olan güzergahta hızlı tren hattına paralel bir şekilde inşa edilecek" dedi. ■ EMRE SAÇLI