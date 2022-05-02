Annenin acı kazası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Arabayı kullanan anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan 13 yaşında olanı hastanede hayatını yetirdi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Denizli yönüne giden Ülkü G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra taklalar atarak, karşı şeride geçti. Ters dönen araçta bulunan sürücü Ülkü G., çocukları Hatice Serra G. (12) ve Bayram Enes G. (13) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 13 yaşındaki Bayram Enes G. ile anne Ülkü G. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Hatice Serra G. (12) ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 13 yaşındaki Bayram Enes G.'nin durumunun kritik olması üzerine Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiği ancak burada da doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamadığı öğrenildi.

Serkan ÖZCAN