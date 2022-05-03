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Haberler Manisa Arkadaşlarla eğlence kötü bitti! 50 metrelik uçurumdan düştü

Arkadaşlarla eğlence kötü bitti! 50 metrelik uçurumdan düştü

Manisa'da korkunç olay. Gölmarmara ilçesinde NATO Tepesi mevkiinde iddiaya göre arkadaşlarıyla eğlenip alkol alan 36 İsmail Yıldırım, 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Haber verilen ekipler bölgeyi tarayarak Yıldırım'ın cansız bedenini buldu.

DHA

03.05.2022, 09:09

Arkadaşlarla eğlence kötü bitti! 50 metrelik uçurumdan düştü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen İsmail Yıldırım (36) hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.30 sıralarında eski NATO Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İsmail Yıldırım, uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yıldırım'ın uçurumdan düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Projektörlerle uçurumun altını tarayan ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Yıldırım'ın evli olduğu ve eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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