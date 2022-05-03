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Manisa'da feci kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde açık kasa kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 ayrı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA

03.05.2022, 11:52

Manisa’da feci kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Çarıklar Mahallesinde dün akşam saat 23.15 sıralarında İ.S.K. (E/44) yönetimindeki 45 SA 444 plakalı açık kasa kamyonet ile Köprübaşı ilçesi istikametinden Salihli ilçesi istikametine doğru seyir halinde iken karşı şeritten gelen ve sürücülüğünü V.C. (29) isimli şahsın yaptığı 45 UT 560 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 45 UT 560 plakalı araç sürücüsü V.C., araçta yolcu olarak seyahat eden N.C. (28) ve E.C. (3) ile 45 SA 444 plakalı araçta ise sürücü İ.S.K. (44) ve oğlu O.E.K. (15) yaralandı.

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