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Haberler Manisa Urla'da bir araç yol kenarındaki kayaya çarptı! Sürücü hayatını kaybetti

Urla'da bir araç yol kenarındaki kayaya çarptı! Sürücü hayatını kaybetti

Son dakika...İzmir’de korkunç kaza. Urla ilçesinde yoldan çıkarak kayaya çarpan araç sürücüsü Efe Türköz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2022, 09:50

Urla’da bir araç yol kenarındaki kayaya çarptı! Sürücü hayatını kaybetti
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Türköz'ün idaresindeki 10 V 7327 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak kayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araç sürücüsü Efe Türköz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Efe Türköz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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