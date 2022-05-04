Emniyetten Kıbrıs Gazisi’ne bayram hediyesi

MANİSA Emniyeti, Kıbrıs Gazisi olan bedensel engelli İbrahim Uğurhan'a Ramazan Bayramı hediyesi olarak akülü sandalye verdi. Uğurhan, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'un hediyesi sonrası büyük sevinç yaşadı.

'ONUR DUYUYORUZ'

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, her daim vatandaşların yanında olduklarını belirterek, Uğurhan'ın yaşamını kolaylaştıracak olan akülü sandalyeyi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Uslusoy, "Emniyet Teşkilatı olarak Manisalıların hizmetinde olmaktan gerçekten büyük bir gurur ve onur duyuyoruz" dedi.

İbrahim Uğurhan, Emniyet personeline duyarlıklarından dolayı teşekkür ederek, "Allah hiç kimseye engelli yaşam göstermesin. Akülü sandalye sayesinde dört duvar arasına sıkışmaktan kurtulacağım. Artık şehirde ve çarşıda daha rahat hareket edip gezebileceğim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI