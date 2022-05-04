Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesinde açık kasa kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 ayrı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Çarıklar Mahallesinde İ.S.K. yönetimindeki açık kasa kamyonet, karşı şeritten gelen ve sürücülüğünü V.C. isimli şahsın yaptığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, V.C., araçta yolcu olarak seyahat eden N.C. (28) ve E.C. (3) ile İ.S.K. (45) ve oğlu O.E.K. (15) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. ■ SERKAN ÖZCAN

DİĞER