  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa’da 3 araç birbirine girdi

Manisa’da 3 araç birbirine girdi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA

04.05.2022, 23:24

Manisa’da 3 araç birbirine girdi

Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akhisar-Manisa karayolu Veziroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (28) idaresindeki 45 ADV 085, M.Y. (52) idaresindeki 45 ABN 100 ve O.U. (36) idaresindeki 45 AFE 659 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 35 AUB 776 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.D. (53) ve T.E. (51) ile 45 ADV 085 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.S. (76), S.S. (78) ve Ş.S. (54) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA