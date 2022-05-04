Manisa’da 3 araç birbirine girdi

Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akhisar-Manisa karayolu Veziroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (28) idaresindeki 45 ADV 085, M.Y. (52) idaresindeki 45 ABN 100 ve O.U. (36) idaresindeki 45 AFE 659 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 35 AUB 776 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.D. (53) ve T.E. (51) ile 45 ADV 085 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.S. (76), S.S. (78) ve Ş.S. (54) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.