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Haberler Manisa Asker eğlencesi hastanede bitti

Asker eğlencesi hastanede bitti

5.5.2022

Asker eğlencesi hastanede bitti
MANİSA'NIN Kula ilçesinde asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 6 genç yaralandı. Kaza dün saat 02.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Asker eğlencesinden dönen gençlerin içinde bulunduğu Mert Telli (20) idaresindeki otomobil, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Halil Söyleyici idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle gençlerin bulunduğu araçtaki Mert Telli, Soner Telli (21), Aykut Telli (19) Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mehmet Telli (20) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ■ BATUHAN ULU
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