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Haberler Manisa Manisalı taraftar hayatının şokunu yaşadı! Sis bombası bir anda elinde patladı

Manisalı taraftar hayatının şokunu yaşadı! Sis bombası bir anda elinde patladı

Turgutluspor-Serik Belediyespor maçı öncesinde takım otobüsünü ellerinde meşaleler ve sislerle karşılayan taraftarlardan biri büyük şok yaşadı. Taraftar, elindeki sis bombasını yaktıktan bir süre sonra sis bombası büyük bir gürültüyle patladı. O anlar ise başka bir taraftarın cep telefonu kamerasına yasıdı.

05.05.2022, 12:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 12:18

Manisalı taraftar hayatının şokunu yaşadı! Sis bombası bir anda elinde patladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor'un Serik Belediyespor ile müsabaka öncesinde takım otobüsünü karşılayan genç taraftarın elinde sis bombası patladı. O anlar başka bir taraftarın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Turgutluspor'lu genç taraftar Burak Uluç, Turgutluspor'un geçen hafta kendi sahasında oynadığı Serik Belediyespor maçı öncesinde kulüp otobüsünün stada gittiği sırada sis bombası yaktı. Uluç'un elindeki sis bombası bir süre sonra patladı. Patlama anını ise bir başka taraftar cep telefonu ile çekim yaptığı anda kayda aldı.



Taraftar Burak Uluç, yaptığı açıklamada; "Turgutluspor'un otobüsünü stada uğurlarken sis bombası almıştım ve yaktım. Otobüs gelirken sis bombasından siyah duman çıktı ve patladı" dedi.

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