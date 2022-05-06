Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü eski günlerine dönecek

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluşan göl, zaman zaman çiftçiler tarafından tarıma açılarak işgal edilse de jandarma ekipleri bu durumu önlemek adına denetimlerini sürdürüyor.