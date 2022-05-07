  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da korkunç olay! 20’ye yakın köpeği tarım ilacıyla zehirlemişler

Manisa'da korkunç olay! 20’ye yakın köpeği tarım ilacıyla zehirlemişler

Manisa'nın Salihli ilçesinde Nisan ayında meydana gelen olayda 20'ye yakın sokak köpeği zehirlenerek öldürülmüştü. Yapılan çalışmalar sonucu köpeklerin tarım zehiri ile öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA

07.05.2022, 15:10

Manisa’da korkunç olay! 20’ye yakın köpeği tarım ilacıyla zehirlemişler

Manisa'da Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde meydana gelen olayda 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürülmesi üzerine bölgede inceleme yapan İlçe

Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Köpeklerin zehirlendiği alanda bulunan tavuk eti parçalarından alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edildi.

Rapora göre köpeklerin yedikleri tavuk etlerinde köpekler için öldürücü olan yüksek düzeyde Methomyl (Tarım ilaçlarının ana etken maddesi) tespit edildi.

Köpekleri zehirli sosisle öldürdüler!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA