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Haberler Manisa Manisa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Manisa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada 6 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza sonrası yaralanan 3 kişi Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

07.05.2022, 10:28

Manisa’da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Manisa Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda N.K. idaresindeki 45 FZ 029 ,E.A yönetimindeki 45 MS 5752, E.Ö. idaresindeki 45 H.K 188 ve sürücüsünün olay yerinden kaçtığı 35 BRV 204 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller savrularak park halinde duran iki araca da hasar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 45 FZ 029 plakalı otomobil sürücüsü E.A ,aynı araçta olan H.K ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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