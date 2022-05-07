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Haberler Manisa Siyasi tercihinden dolayı yardım verilmediği iddia edilmişti! Manisa Valiliği'nden o haberlere yalanlama

Siyasi tercihinden dolayı yardım verilmediği iddia edilmişti! Manisa Valiliği'nden o haberlere yalanlama

Manisa'da yaşayan bir aile siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini iddia etmişti. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada aileye, bugüne kadar yaptığı 18 başvuruda yardımda bulunulduğunu, ayrıca aylık 188 lira elektrik ve yıllık kömür desteği verildiğini bildirdi.

AA

07.05.2022, 09:38

Siyasi tercihinden dolayı yardım verilmediği iddia edilmişti! Manisa Valiliği’nden o haberlere yalanlama

Manisa Valiliği, siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini öne süren aileye, bugüne kadar yaptığı 18 başvuruda yardımda bulunulduğunu, ayrıca aylık 188 lira elektrik ve yıllık kömür desteği verildiğini bildirdi.

Valilik, bir internet sitesinde yer alan "Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisine siyasi tercihi nedeniyle yardım verilmediği iddiasına istinaden Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan araştırmada, söz konusu haberde adı geçen vatandaşımızın çalışabilir durumda olması ve inşaatlarda zaman zaman sigortalı çalışması durumları da göz önüne alınarak, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk başvuru yaptığı tarihten itibaren, başvurularından 18'i kabul edilerek kendisine yardım verilmiştir. Bu yardımlar dışında kendisine her ay 188 lira elektrik tüketim desteği verilmektedir. Yıllık kömür yardımlarından da faydalandırılmaktadır."

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