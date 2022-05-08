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Haberler Manisa Manisa Lalesi çiçek açtı

Manisa Lalesi çiçek açtı

8.5.2022

Manisa Lalesi çiçek açtı
MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda, kentin simgesi laleler çiçek açtı. Koruma altında olan ve yılda sadece bir kez açan Manisa lalesi, fotoğrafseverler tarafından da bolca fotoğraflandı. Çevre Kanunu'na göre Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası bu yıl 109 bin 593 lira olarak belirlendi. Manisa lalesini fotoğraflamak için Spil Dağı Milli Parkı'na gelen Anemon Trekking Spor Kulübü Lideri Yavuz Alnıak da, "Fotoğraf çekmek isteyenlerin, lalelere zarar vermeden bunu yapmasını istiyoruz. Değerlerimize sahip çıkmalıyız" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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