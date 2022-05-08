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Haberler Manisa Soma'da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

Soma'da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki linyit ocaklarında kömür çıkarma işlemleri yıllar önce tamamlandı. Bölgede 2009 yılında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları başladı. 13 yılda 90 hektarlık bölge, yeşil örtüyle kaplandı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "2009 yılından beri burada ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Buraya (Elmalı mevkisi) yaklaşık 150 bin fidan diktik" dedi.

AA

08.05.2022, 14:14

Manisa'nın Soma ilçesinde eski maden sahalarında ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Soma'da Elmalı mevkisindeki linyit ocaklarında kömür çıkarılma işlemi tamamlandıktan sonra 2009'da bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Soma’da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

Orman Genel Müdürlüğünün öncülüğünde başlatılan Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı kapsamında bölgede, fıstıkçamı, kızılçam, karaçam, akasya ve servi gibi çeşitli türlerde fidanlar toprakla buluştu.

Aradan geçen 13 yılda boyları 2 metreyi bulan ağaçlarla 90 hektarlık bölge, yeşil görünüme kavuştu.

Soma’da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

"BURAYA YAKLAŞIK 150 BİN FİDAN DİKTİK"

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, maden çalışmaları bittikten sonra bölgeyi işleten firmaların rehabilitasyon çalışması yapmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Soma’da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

Bu çalışmaların yapılmasıyla ilgili kontrollerin kendilerince gerçekleştirildiğini anlatan Derince, "Öncelikle maden çalışmalarında buradaki ham toprağı biriktirip, çalışmalar bittikten sonra yeniden ağaçlandırmak için kullanıyoruz. Maden çalışması bittikten sonra o topraklar bu alana seriliyor ve orası ağaçlandırılıyor." dedi.

Soma’da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

Elmalı mevkisinin 13 yıl önce ağaçlandırılmaya başlandığını dile getiren Derince, "2009 yılından beri burada ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Buraya yaklaşık 150 bin fidan diktik. Kızılçam, fıstıkçamı ve akasya türlerini diktik. Buraya uygun olanları tercih ediyoruz. Şu anda 90 hektarlık bir alan ancak biz bütün maden sahalarında bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Soma’da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

Derince, maden sahalarındaki ağaçlandırma çalışmalarının farklı bölgelerde de devam ettiğine dikkati çekerek, "Madencilik ekonomik; mutlaka ülke için yapılması gereken bir şey. Madenden sonra buranın ağaçlandırılması, tekrar yeşil bir örtüye bürünmesi bizi duygulandırıyor, mutlu ediyor. Özellikle bu çalışmaların içinde bizzat bulunmamız, ayrı bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

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