Soma’da hummalı çalışma! Eski maden sahaları yeşilleniyor

Elmalı mevkisinin 13 yıl önce ağaçlandırılmaya başlandığını dile getiren Derince, "2009 yılından beri burada ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Buraya yaklaşık 150 bin fidan diktik. Kızılçam, fıstıkçamı ve akasya türlerini diktik. Buraya uygun olanları tercih ediyoruz. Şu anda 90 hektarlık bir alan ancak biz bütün maden sahalarında bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.