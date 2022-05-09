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Haberler Manisa Manisa'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL

Manisa'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL

Manisa'da ekipler tarafından yapılan operasyonda kamyonda koliler içinde saklanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi.Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlanıldı.

İHA

09.05.2022, 13:13

Manisa’da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında, Manisa'ya başka illerden bandrolsüz kaçak sigara getirilerek piyasaya sürüleceğinin anlaşılması üzerine, sürücülüğünü T.K. isimli şahsın yaptığı bir kamyon takibe alınarak Manisa girişinde durduruldu.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kamyonda yapılan aramada koliler içine saklanmış şekilde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 3 milyon 625 bin adet bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlanıldı.

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