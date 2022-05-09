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Haberler Manisa Soma’daki eski maden sahaları yemyesil oldu

Soma’daki eski maden sahaları yemyesil oldu

9.5.2022

Soma’daki eski maden sahaları yemyesil oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde eski maden sahalarında ağaçlandırma çalışmaları sonuç vermeye başladı. Elmalı mevkiindeki linyit ocaklarında kömür çıkarılma işlemi tamamlandıktan sonra 2009'da bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar başlatılmış ve bölgede fıstıkçamı, kızılçam, karaçam, akasya ve servi gibi çeşitli türlerde fidanlar toprakla buluşturulmuştu. Aradan geçen 13 yılda boyları 2 metreyi bulan ağaçlarla 90 hektarlık bölge, yeşil görünüme kavuştu. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Madenden sonra buranın tekrar yeşil bir örtüye bürünmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

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