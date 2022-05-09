Ücretsiz 50 bin fide ile balkonlar tarla olacak

MANİSA Valiliği öncülüğünde Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Anneler Günü etkinliğini anlamlı bir etkinlikle kutlayacak. Manisa'da Kadınlar Tarıma Yöneliyor Balkonlar Tarlaya Dönüşüyor' projesi kapsamında domates ve biberden oluşan 50 bin fideyi kadınlara dağıtacak. Ücretsiz fide dağıtımı, 10 Mayıs Salı günü saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşecek. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, tarımsal üretimle ilgili bilinç oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK