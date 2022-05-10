  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da vicdansız sürücü köpeği metrelerce sürükledi

Manisa'da vicdansız sürücü köpeği metrelerce sürükledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen korkunç olayda bir sürücü motosikletin arkasına bağladığı köpeği zorla götürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası köpek ekipler tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan D.K. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA

10.05.2022, 11:20

Manisa’da vicdansız sürücü köpeği metrelerce sürükledi

Olay, Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücünün köpeği motosikletin arkasına bağlayıp, eziyet ederek zorla götürdüğünü gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi. Durumun bildirilmesi üzerine, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, şüphelinin D.K. (50) olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan D.K. gözaltına alınırken, eziyet gören köpek ise Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan D.K. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA