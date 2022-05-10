Polisten kendisini eve bırakmalarını istedi

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde önceki akşam sokakta yatan alkollü kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Hastaneye gitmemek için direnen Ertan G. (55) ile polis arasında geçen diyalog ise şaşırttı. Ertan G, polisten kendisini evine bırakmasını talep etti. Polis, Ertan G'ye, "Devletin arabası, gerçekten paran olmasa götürürdüm ama devletin, benim arabam değil" dedi. Ertan G. ise "Param yok" yanıtını verdi. Polis ise, "İçiyorsun abi içiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine hastaneye gitmeyi kabul eden Ertan G. ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi. ■ SERKAN ÖZCAN

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