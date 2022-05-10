  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Yaralanan horozlar için iğne iplik bile var

Yaralanan horozlar için iğne iplik bile var

10.5.2022

Yaralanan horozlar için iğne iplik bile var
MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri horoz dövüştürüldüğü belirlenen bir bağ evine baskın düzenledi. Adrese yapılan operasyonda horoz dövüştürdüğü tespit edilen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatılması için yer temin eden M.Ö. (44) ile H.T'ye (36) ise adli işlem yapıldı. Operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö. de (37) yakalandı. Adreste yapılan aramada ise 20 bin 450 TL nakit para, dövüşen horozların yaralarını dikmek için kullanılan iplik takılı 4 iğne, yara bandı, 14 horoz, ring olarak kullanılan kafese el konuldu. ■ EMRE SAÇLI
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA