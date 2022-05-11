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Haberler Manisa 30 milyonluk sahtekarlığı önlediler

30 milyonluk sahtekarlığı önlediler

Manisa’da yaklaşık 30 milyon değerinde olan bir arazinin satış işlemi sırasında tapu memurunun dikkati dolandırıcıyı yakalattı

11.5.2022

30 milyonluk sahtekarlığı önlediler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde e-Tapu üzerinden yapılan başvuru sonrası satış işlemleri başlatılan Karaali Mahallesi villalar bölgesindeki piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 7 dönümlük arazinin satışında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık, imza için satıcı ve alıcının 27 Nisan'da Yunusemre Tapu Müdürlüğüne gelmesiyle ortaya çıktı. Alıcı ve satıcının eski tip nüfus cüzdanlarını alan tapu memuru Kemal Öktem, satıcı M.B.'nin kimlikteki fotoğrafıyla müdürlük arşivinde bulunan fotoğrafın aynı olmadığını fark etti. Memurun durumu müdür yardımcılarına iletmesinin ardından asıl sahibi yurt dışında olan arazinin sahte kimlikle satılmaya çalışıldığı fark edildi. O sırada müdürlükte bulunan 2 polis memurunun da duruma müdahale etmesiyle satıcı kılığındaki M.B. gözaltına alındı.

KAYMAKAM ÖDÜLLENDİRDİ
M.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Büyük bir vurgunu önleyen tapu çalışanlarının başarısı Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay tarafından da başarı belgesiyle ödüllendirildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay personelin dikkati sayesinde vatandaşların mağdur edilmesini önleyen Yunusemre Tapu Müdürü Hakan Öztürk, Tapu Müdür Yardımcıları Cengiz Çetin, Şirin Çayır ve tapu memuru Kemal Ökmen'i makamında kabul etti. Kaymakam Kantay tapu çalışanlarını verdiği başarı belgesi ile ödüllendirdi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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