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Haberler Manisa Manisa’da TIR devrildi, alkol yüklü kutular yola saçıldı

Manisa’da TIR devrildi, alkol yüklü kutular yola saçıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, TIR'daki alkol yüklü kutular ise yola saçıldı.

İHA

11.05.2022, 17:50

Manisa’da TIR devrildi, alkol yüklü kutular yola saçıldı

Kaza, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden, İzmir istikametine gitmekte olan A.Ö.(33) sevk ve idaresindeki 06 FU 0791 plakalı TIR, yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken, TOR'da yüklü alkol kutuları ise yola saçıldı.
Yola saçılan malzemelerin kaldırılması çalışmaları devam ederken, İzmir istikametine trafik akışı ise Mersinli Mahallesi içinden sağlandığı öğrenildi.

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