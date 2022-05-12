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Gaziantep'e kalleş saldırı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı. Saldırıya, ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında misliyle karşılık verildiği belirtildi

12.05.2022, 20:14 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022, 20:16

Gaziantep’e kalleş saldırı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi. Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.

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