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Haberler Manisa Kayıp adamın ağaca asılı cesedi bulundu

Kayıp adamın ağaca asılı cesedi bulundu

12.5.2022

Kayıp adamın ağaca asılı cesedi bulundu
MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde kayıp ihbarı yapılan genç adam ormanlık alanda aracından 5 metre uzaklıktaki incir ağacına iple asılı vaziyette ölü olarak bulundu. Bir gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarı verilen İbrahim Uzun (33) için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan bir yakını Irlamaz Mahallesi ormanlık alanda Uzun'un aracını buldu. Aracının yanına giden akrabası, Uzun'u incir ağacında asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. ■ SERKAN ÖZCAN
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