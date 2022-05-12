Soma şehitleri dualarla anılacak! Kara günün üzerinden 8 yıl geçti

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi, ülkeyi yasa boğan olayın 8. yılında Madenciler Şehitliği'nde dualarla anılacak.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası" olarak kayıtlara geçen facianın 8'inci yılında şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek.

Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle 2 yıldır sınırlı katılımcıyla yapılan anma etkinliğine bu yıl aileler ve protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da katılabilecek.

UNUTULMAYACAK BİR ACI

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galerilerin dumanla dolmasıyla başlayan facianın ardından 96 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından üç gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Facianın ardından Türk milleti, şehit madenci ailelerine destek olmak için harekete geçmiş, AFAD'ın koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında 50 milyon lira toplanmış, her ailenin hesabına 160 bin lira yatırılmıştı.

Şehit madenci ailelerine emekli maaşı gibi düzenlemelerin yanında belediyeler, iş dünyası temsilcileri ve futbol kulüplerinin girişimleriyle yaptırılan konutların anahtarları tüm madenci ailelerine teslim edilmişti.

Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.

YARGILAMA SÜRECİ

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a da onkişer yıl altışar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

ENERJİ VE MADEN KENTİ

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AA muhabirine, 8 yıl önce unutulmayacak bir acı yaşadıklarını, bu acının başta madenci aileler olmak üzere bütün Somalıların yüreğini sızlatmaya devam ettiğini söyledi.

Tulup, kazadan bu yana devletin ve milletin maddi manevi desteğiyle yaşadıkları acının bir nebze de olsa hafiflediğini dile getirerek, "Devletimiz, milletimiz, hükümetimiz, tüm Türkiye, bu acımızı hep paylaştı. Bunların bize verdiği destekle biz bu acıyı en az şekilde atlatabildik. Ama bunu unutmak mümkün değil. Temennimiz, inşallah bundan sonra sadece Soma'da değil dünyanın hiçbir yerinde böyle bir acının yaşanmaması." dedi.

Kazadan sonra Soma'da ve maden ocaklarında çalışma şartlarının oldukça iyileştirildiğini vurgulayan Tulup, Soma halkında da madenlerde çalışma isteğinin artık daha üst seviyelerde olduğunu ifade etti.

Soma'nın bir enerji ve maden kenti olduğunu, madencilik olmazsa ilçenin gelişmesinin mümkün olmadığını kaydeden Tulup, can güvenliğini öne alarak bu faaliyetlere devam edileceğini bildirdi.

Tulup, 13 Mayıs'ta şehitlerin ruhu için mevlit okutulacağını, kabristanda dualar okunacağını, sadece ilçeden değil ülkenin değişik yerlerinden ziyaretçileri de ağırlamaya hazırlandıklarını da belirtti.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİM"

Faciadan sonra kurulan Soma 301 Madenciler Derneği'nin başkanlığını yürüten şehit Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak ise 8 yıl geçse de yaşadıkları acının dinmediğini söyledi.

Her yıldönümünde faciayı tekrar yaşadıklarını anlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Yıl dönümü geldi, acılarımız devam ediyor. Verdiğimiz adalet mücadelesinde yorulduk. Biliyorsunuz Yargıtay, davayı onadı. Ben sadece kazada şehit olanlardan Uğur Çolak'ın babası değilim. 301 madencinin babası sayılırım. Onları Uğur'umdan asla ayırmadım. Onlar için mücadele ettim, sadece Uğur Çolak için mücadele etmedim, 301 madenci için mücadelemi sürdüreceğim."