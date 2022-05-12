  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Soma'da orman yangını çıktı

Soma'da orman yangını çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

DHA

12.05.2022, 20:14

Soma’da orman yangını çıktı

Bugün saat 17.15 sıralarında Soma ilçesi kırsal Büyükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Dumanı ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede 8 arazöz, 3 dozer, 1 helikopter ve su tankerleriyle müdahale edildi. Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA