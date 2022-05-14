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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! 6 araca çarpıp metrelerce sürüklendi

Manisa'da feci kaza! 6 araca çarpıp metrelerce sürüklendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada refüje ve ardından 6 araca çarpan otomobil 117 metre sürüklendi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü ağır yaralı olarak kurtarıldı.

DHA

14.05.2022, 16:15

Manisa’da feci kaza! 6 araca çarpıp metrelerce sürüklendi

Kaza, Ankara-İzmir kara yolu Turgutlu ilçesi kesiminde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Mustafa Türkmen'in kullandığı 45 RA 5017 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, savruldu.

Takla atan ve 117 metre sürüklenen otomobil, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile ve 2 hafif ticari araca ardından da park halindeki 2 otomobile çarpıp durdu. Otomobil sürücüsü Mustafa Türkmen, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Türkmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürüklenen otomobilin park halindeki 2 otomobile çarptığı anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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