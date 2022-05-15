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Manisa'da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

Manisa Şehzadeler'de meydana gelen korkunç olayda cami bahçesinde bankta oturan ve adının İlkay Kaplan olduğu öğrenilen bir kişi adeta infaz edilircesine 5 el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise oradan uzaklaşarak gözden kayboldu. Polis her yerde saldırganı arıyor.