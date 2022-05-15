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Haberler Manisa Manisa'da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

Manisa'da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

Manisa Şehzadeler'de meydana gelen korkunç olayda cami bahçesinde bankta oturan ve adının İlkay Kaplan olduğu öğrenilen bir kişi adeta infaz edilircesine 5 el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise oradan uzaklaşarak gözden kayboldu. Polis her yerde saldırganı arıyor.

İHA

15.05.2022, 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022, 13:45

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fırından poğaça aldıktan sonra cami bahçesine giden genç adam şadırvan yanındaki bankta otururken başından 5 el ateş edilerek vurularak öldürüldü.

Manisa’da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesindeki tarihi Çeşnigir Camisinde gerçekleşti.

Sabah 08.00 sıralarında caminin karşısındaki simit fırınından poğaça alan 33 yaşındaki İlkay Kaplan isimli adam cami şadırvanının yanındaki bankta oturup poğaçalarını yerken silahlı saldırıya uğradı.

Manisa’da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

5 el ateş edilen olayda İlkay Kaplan başına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden uzaklaşırken polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa’da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

Cinayet yerinde İlkay Kaplan'ın fırından aldığı poğaçalar kalırken, Kaplan'ın 2017 yılında intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Manisa’da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

İlkay Kaplan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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