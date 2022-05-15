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Haberler Manisa Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA

15.05.2022, 19:43

Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesi Soma-Savaştepe-Bergama Karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Y. idaresindeki 43 KJ 600 plakalı kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki 10 L 5347 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Nedime Çolak (73) olay yerinde, Osman Çolak (70) ise kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ile otomobilde bulunan Ali G. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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