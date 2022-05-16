Hız tutkusu sonları oldu

Manisa Salihli'de refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolunda meydana geldi. Serkan Esmer'in (23) kullandığı otomobil, Şehitler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçtaki sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yolcu konumunda oturan Mustafa Çatalbaş (22), tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.