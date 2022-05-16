Makinist treni durdurdu itfaiye sisme yastık açtı

Manisa'da rayların üzerindeki köprüde intihara kalkışan vatandaşı ikna etmeye çalışan itfaiye personeli ile durmak zorunda kalan trenin makinisti arasında ilginç diyaloglar yaşandı. İşsiz olduğu için atlamak isteyen Rahim K'yı (55), itfaiye ekipleri ikna etmeye çalışırken bir yandan da şişme yastık açtı. O sırada olay yerine gelen İzmir treninin makinisti şişme yastığın rayları kapattığı için kaldırılmasını istedi. İtfaiye ekipleri ise, vatandaşın eylemini sonlandırması gerektiğini söyledi. Polisin müdahalesiyle Rahim K. ikna edilerek aşağı indirilince İzmir treni yoluna devam etti.

DİĞER