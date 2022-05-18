Kardeşinin saldırıya uğradığı yerde vuruldu

MANİSA Şehzadeler'de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan dövmeci ağır yaralandı. Mahir Sarbot (34), İbrahim Çelebi mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yürürken pusu kuran 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Mahir Şarhot kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şarbot'un durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polisin araştırmasında aynı yerde beş ay önce de kardeşinin silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. ■ SERKAN ÖZCAN

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