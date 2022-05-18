Haberler Manisa Manisa'da kaçak sigara operasyonu! Değeri 1 milyon 200 bin TL makaron ele geçirildi

Manisa'da kaçak sigara operasyonu! Değeri 1 milyon 200 bin TL makaron ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen başarılı operasyon ile piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 12 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.