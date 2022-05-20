Okul dönüşü serinlemek isteyen ikizlerin acı sonu

Manisa Turgutlu'da, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan ve daha sonra gölette cansız bedenlerine ulaşılan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14), yaylada çadırda yaşayan ailelerine ulaşmak için 2 kilometre yürüdükleri sırada sıcaktan bunalarak serinlemek için gölete girdikleri ortaya çıktı.

Turgutlu'nun kırsal İzzettin mahallesindeki 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda taşımalı sistemde eğitim gören, 8'inci sınıf öğrenicisi, tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih kardeşler, önceki gün okul çıkışı servisten Yakuplar mahallesinde indi. İkizlerden saat 16.30'dan itibaren haber alınamadı. Ailesinin jandarmaya ihbarda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, orman yangınları için oluşturulan göletin kıyısında 2 kardeşe ait kıyafetler bulundu. Bunun üzerine aramalar, gölette yoğunlaştırıldı.

DALGIÇLAR 2 CESEDİ ÇIKARDI

Bölgeye acilen jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıçları, 4 metre derinliğindeki gölette 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.

Çocuklarının acı haberini alan ailesi ve yakınları ise gölet kenarında sinir krizi geçirdi. Gençtürk kardeşlerin, servisten Yakuplar mahallesinde indikten sonra komşu Sinirli mahallesindeki yaylada çadırda yaşayan ailelerinin yanına gitmek için yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürürken sıcaktan bunalarak serinlemek amacıyla 'Gölete girmek yasaktır' uyarısı bulunan ve tel örgüyle çevrili olan, orman yangınları için oluşturulan gölete girdikleri belirlendi. İLKER UYAR