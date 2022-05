Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda hareketli gece! Ekipler alarma geçti

"MANİSA'DA ŞU ANDA GÖNÜLLÜ SAYIMIZ 7 BİNE ULAŞTI"

AFAD kampına 4 kamu ile 9 sivil toplum kuruluşunun katıldığını belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Bildiğiniz gibi afet anında hem kamu kuruluşlarımız hem de sivil toplum kuruluşlarımız arama kurtarma kuruluşları birlikte çalışmak durumundalar. Bu kampta bu kuruluşların hem birbirleriyle uyumlu çalışması, hem de her kurumun kendi alanlarında gönüllülere eğitim faaliyetleri yapılmakta. Gördüğüm kadarıyla insanlar gerçekten gönüllülük kavramını tırnak içinde belirterek söylüyorum, içtenlikle buradaki bu eğitim kampına katılıyorlar ve uygulamaları buradan takip ediyorlar. İnşallah buradaki öğrenilen bilgilere ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olursa da her yönden tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gönüllü kuruluşlarımızla öyle bir duruma da afet durumuna da hazır olmak durumundayız. Bugün burada bu hazırlıkların en üst düzeyde yapılıyor olmasını görmek beni son derece memnun etmiştir. Manisa'da şu anda gönüllü sayımız 7 bine ulaştı. Bu sayıyı ne kadar arttırırsak, o anlamda acil durumlarda o kadar çok eğitimli ve bilinçli bir kitleye sahibiz demektir. Bu sayıyı hem okullarda hem de okul dışındaki diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde sürdürmek zorundayız. Bırakalım afet durumunu bazen bir kalp krizi durumunda bile ilk yardım bilgisine sahip olmak bir insanın hayatını kurtarmak anlamına geliyor, dolayısıyla burada verilen eğitimlerin hayatımızın her alanında aslında bize lazım olabilecek bilgiler olduğunu ve halkımızın tamamına yakınının gönüllülük çerçevesi içerisinde AFAD'ın ve diğer bu konuda faaliyet gösteren ilgili kuruluşların çalışmalarına katılmalarının ülkemizin acil durumlarda kişilerin ihtiyaç duyduğu anlarda hizmet almalarını sağlayacaktır." dedi.