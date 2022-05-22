Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda hareketli gece! Ekipler alarma geçti

2022 Afet TATBİKAT yılı dolayısıyla AFAD Manisa İl Müdürlüğü tarafından, Manisa Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkiinde, 2 gün sürecek kampta, Manisa'da bulunan kamu kurum ve arama kurtarma derneklerinin ekiplerine yönelik "Eğitim Tatbikat kampı" gerçekleştirildi.
Eğitim kampı hakkında açıklamada bulunan AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, "Afete hazır Türkiye hedefi" doğrultusunda afet ve acil durumlarda görev alan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektöre ait arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri ve ayrıca liselerde afet hazırlık kulübü öğrencileriyle afet eğitim kampında bir araya geldiklerini belirtti.