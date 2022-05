Özel Salihli Hastanesi 30 yaşında

2 Mayıs 1992 yılında dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından açılışı yapılan ve Manisa'nın ilk özel hastanesi olan Özel Salihli Hastanesi tarafından, kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Lidya Sardes Hotel'de balo düzenlendi. Hastanenin kurucu ortaklarının yanı sıra, tüm doktor ve sağlık kadrosunun yer aldığı kutlama balosunda, hastanenin 30 yıllık geçmişi anlatıldı, duygusal anlar yaşandı.

"GURUR DUYUYORUZ"

GECEDE konuşan Özel Salihli Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Hakan Duran, "5 büyük insan iyi ki bir araya geldiler iyi ki bu hastaneyi kurdular" derken Özel Salihli Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Turgut Yenidünya, "Özel Salihli Hastanesi olarak Salihli'de bir ağabey gibi her zaman her konuda üzerine düşen ne varsa yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

DR. Yenidünya, "Hastanemizi büyük bir sevgiyle Salihli halkının hizmetine sunduk. Bu hastanede görev alan kadrolar olarak doktorluk mesleğimizin yanı sıra kendimizi sosyal içerikli çalışmalara da adadık. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görev alarak önemli çalışmalara, projelere imza attık. Hastanemiz, her zaman Salihli'de bir merkez olmuştur. Ne kadar gurur duysak azdır. Özel Salihli Hastanesi olarak Salihli'de bir ağabey gibi, her zaman her konuda üzerimize düşen ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.