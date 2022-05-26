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Haberler Manisa Manisa'da acı son! Lokantadan aracına giderken otomobil çarptı

Manisa'da acı son! Lokantadan aracına giderken otomobil çarptı

Manisa Kula'da meydana gelen acı kazada 69 yaşındaki Ali Elmas, yemek yediğini lokantadan çıkıp aracına doğru ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşları Elmas'ın hesabı ödemek için arkada kaldığını belirtti.

DHA

26.05.2022, 09:41

Manisa'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.

Manisa’da acı son! Lokantadan aracına giderken otomobil çarptı

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden O.Y. (57) yönetimindeki 61 DY 303 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ali Elmas'a çarptı.

Manisa’da acı son! Lokantadan aracına giderken otomobil çarptı

Kazada, yaklaşık 25 metre savrulan Elmas, yaşamını yitirdi. Ali Elmas'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Manisa’da acı son! Lokantadan aracına giderken otomobil çarptı

Sürücü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Manisa’da acı son! Lokantadan aracına giderken otomobil çarptı

HESABI ÖDEMEK İÇİN ARKADA KALMIŞ
Ali Elmas'ın, arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği kamyonetini bir dinlenme tesisine bırakıp yolun diğer tarafındaki lokantada yemek yedikleri, kendisinin hesabı ödemek için arkada kaldığı, yolun karşısına geçerken de kazanın yaşandığı belirtildi.

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