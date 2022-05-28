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Manisa'da korku dolu anlar! Baltayla dehşet saçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda elinde baltayla dolaşan M.A.T., çevreye korku saçtı. 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren şahıs ekipler tarafından yakalandı.

DHA

28.05.2022, 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 11:23

Manisa’da korku dolu anlar! Baltayla dehşet saçtı

Olay, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı.

Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı. Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süper marketin camına vurdu. 8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süper marketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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