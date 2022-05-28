Haberler Manisa Trafik magandası sosyal medyada paylaştı! Polis affetmedi

Trafik magandası sosyal medyada paylaştı! Polis affetmedi

Manisa Turgutlu'da motosikletiyle yolda ilerlerken trafiği tehlikeye atan hareketler yapan ve bu anları videoya kaydederek sosyal medyadan paylaşan bir sürücü gözaltına alındı.