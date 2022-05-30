Lokantada çalmadık eşya bırakmadılar

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir lokantaya giren hırsızlar işyerinde buldukları neredeyse her şeyi çaldılar. İlginç hırsızlık olayı Karaağaçlı Mahallesinde M.Y'nin (50) işlettiği lokantada yaşandı. Hırsızlık suçlarından kaydı olan K.Ş. (24) ve Ş.C. (17) lokantaya girerek 100 krom tabldot, 20 krom yemek tabağı, 6 büyük tüp, 50 metre kablo, bir mangal sobasını çaldı. İhbar üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. K.Ş. ve Ş.C. gözaltına alınırken çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.



■ SERKAN ÖZCAN

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