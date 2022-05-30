Manisa’da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın "gobak" olarak tabir edilen kapsülleri TMO tarafından alınırken tohumları ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri ise ovaya renk katıyor.