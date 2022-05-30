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Haberler Manisa Manisa'da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Manisa'da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Manisa'nın Kula ilçesinde çiçek açan haşhaşlar seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaş beyaz ve mor çiçekleri ile fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

AA

30.05.2022, 16:11

Manisa'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Manisa’da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Gökçeören Mahallesi ve çevresindeki arazilerde yasal izinle her yıl 570 dekarda ekimi yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Manisa’da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın "gobak" olarak tabir edilen kapsülleri TMO tarafından alınırken tohumları ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri ise ovaya renk katıyor.

Manisa’da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Tarlalarda ekili haşhaşların beyaz ve mor çiçeklerinin güzelliği fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Manisa’da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, bitkinin, çiçek açtığı bu dönemde fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.

Manisa’da hayran bırakan manzara! Haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Erdem, yoldan geçen çok sayıda vatandaşın da manzara nedeniyle bölgede mola verdiğini söyledi.

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