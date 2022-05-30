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Haberler Manisa Manisa'da kır papatyası mesaisi başladı! Günlük kazançları 600 lira

Manisa'da kır papatyası mesaisi başladı! Günlük kazançları 600 lira

Manisa'nın Demirci ilçesinde bahar aylarının gelmesi ile birlikte kadınların kırlarda papatya mesaisi başladı. İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar, özellikle çay için aktarlara gönderiliyor.

AA

30.05.2022, 12:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 12:13

Kışlak, Yavaşlar, İmceler, Danışmentler, Gürçeşme, Elek, Esenyurt, Ulacık ve Rahmanlar mahallelerindeki kadınlar, sabah ve akşam saatlerinde yaylalara giderek doğada yetişen papatyaları topluyor.

Manisa’da kır papatyası mesaisi başladı! Günlük kazançları 600 lira

Çocukların da katıldığı papatya kesiminde çiçekler, gelecek yıl da aynı yerde yetişmeleri için köklerinden alınmıyor. Kırdan toplandıktan sonra çuvallara doldurularak evlere getirilen papatyalar, teras ve balkonlara serilerek kurutuluyor.

Manisa’da kır papatyası mesaisi başladı! Günlük kazançları 600 lira

İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar, özellikle çay için aktarlara gönderiliyor.

Manisa’da kır papatyası mesaisi başladı! Günlük kazançları 600 lira

Kışlak Mahalle Muhtarı Mahmut Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papatyanın bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu, geçen yıl 40 liradan satılan kuru papatyada fiyatın bu yıl 60 liraya yükseldiğini ifade etti.

Manisa’da kır papatyası mesaisi başladı! Günlük kazançları 600 lira

Papatya toplayan kadınlardan Asya Erdem ise bu işi yıllardır yaptıklarını dile getirerek, "Günde 1 leğen topluyoruz. Kurutulmuş 1 çuval papatya 8 ila 10 kilogram ağırlığında oluyor. Makasla kesiyoruz papatyalarımızı. Gelecek yıl da tohumu kalsın diye kökünden ayırmıyoruz." diye konuştu.

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