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Haberler Manisa Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı.

AA

31.05.2022, 15:06

Manisa’da silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Manisa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Operasyonda 40 zanlı gözaltına alındı.

CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı

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