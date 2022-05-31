Osmanlı Müzesi’ne ziyaretçi akını

Yunusemre Belediyesi'nin "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Yüz Proje" vaatleri arasında bulunan, içerisinde Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı Milli Mücadele kahramanları, ünlü Türk düşünürü Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin de aralarında yer aldığı silikon heykeller ile o dönemi mizanse eden eserlerin sergilendiği Manisa Osmanlı Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan Osmanlı Müzesi, haftanın yedi günü adeta dolup taşıyor.

MANİSA'YA ÇOK YAKIŞTI

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de, zaman zaman ziyaretçilere bizzat rehberlik ediyor. Müzeye ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, Türkiye'nin her yerinden tarih tutkunlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Çerçi, "İçerisinde İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Osmanlı Müzesi, misafirhane, restoran, kafeterya, seyir terasları, ücretsiz otopark, çocuk oyun alanı bulunan Yunus Emre Kültür Parkı, Manisa'ya çok yakıştı. Alanda bulunan Osmanlı Müzesi'ne de vatandaşlarımızın ilgisinin fazla olması, ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin en güzel örneği" dedi.

DOPDOLU BİR İÇERİK

BAŞKAN Çerçi, "Şehzadeliklerini Manisa'da geçiren Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi önemli Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bire bir silikon heykellerinin, kıyafet ve aksesuvarlarının yanı sıra, Yunus Emre, Manisa Tarzanı, Manisalı Kurtuluş Savaşı kahramanları, mesir macununun ilk yapılışı ile bir Osmanlı konağının tasvir edildiği bölümlere; ayrıca Anadolu yarımadasında yaşayan halkın özgün kültürünün ürünü olan geleneksel kıyafetlere kadar dopdolu bir içerik sunan Manisa Osmanlı Müzesi'ni görmek üzere vatandaşlarımızı bekleriz" dedi.

SANAL TURLA DA GEZİLEBİLECEK

BAŞKAN Çerçi, şehir dışında ya da yurt dışında olup da bire bir ziyaret edemeyecek tarih tutkunlarının, yakında yayına girecek internet sitesi aracılığıyla Manisa Osmanlı Müzesi'ni sanal turla da gezebileceklerini, sitede İngilizce dil seçeneğinin de olacağını dile getirdi. -Bu bir ilandır-