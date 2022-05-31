Yunuskentliler sağlık merkezine kavuşuyor

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Yunuskent Toplu Konut Projesi kapsamında bölgede yaşayan vatandaşlar bir hizmete daha kavuşacak. Proje kapsamında anahtar teslimi gerçekleştirilen 2 bin 600 konutta yaşayan 10 bine yakın vatandaşın sağlık hizmetine kavuşturulması için Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Halil Yardımcı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

3 HEKİM GÖREV ALACAK

PROTOKOL kapsamında bölgede 10 bin 208 metrekare alan üzerinde 3 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Aile sağlığı merkezine Mustafa Yardımcı adı verilecek. Protokol kapsamında Akgedik Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan aile sağlığı merkezinin kısa süre içerisinde tamamlanarak bölge vatandaşının hizmetine sunulması hedefleniyor.

PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

İŞBİRLİĞİ protokolü ile sağlık hizmetinin bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmasında katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin paydaşlarına da teşekkür etti.

2 BİN 600 KONUT TAMAM

BAŞKAN Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesini hayata geçirdik. Etaplar halinde devam eden projemiz kapsamında 2 bin 600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bölgede yaklaşık olarak 10 bin vatandaşımız hayatlarını devam ettiriyor. Akgedik'te yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kavuşması için işbirliği protokolümüzü imzaladık. Manisa İl Sağlık Müdürümüz, hayırsever iş insanımız ve projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.