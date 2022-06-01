Karin’in Genişletilmiş Dünyası NASA’da

Manisalı Karin Berra Karagöz, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması'nda "Uzayda Yaşam ve Çalışma" kategorisinde "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle birinci oldu. Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Karin Berra Karagöz (7), resimdeki yeteneğiyle akranları arasında dikkati çekiyor.

3 yaşından bu yana çizimler yapan Karagöz, yaptığı resimlerle yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yarışmalara katılarak dereceler elde etti. Bu yıl da ailesinin yönlendirmesiyle NASA'nın düzenlediği yarışmaya katılan Karin Berra, uzayda dünyaya borularla bağlı yapay fanusta yaşamı tasvir ettiği "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle "Uzayda yaşam ve çalışma" kategorisinde birinci oldu. NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması sonuçlarıyla yaş grubunda birinci seçilen Karin Berra Karagöz, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

YETENEĞE PANDEMİ KATKISI

Resim yapmaya 3 yaşında başladığını anlatan Karagöz, 2 yıl önce Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilince resim yapmaya daha çok zaman ayırdığını ve çalışmalarını ilerlettiğini söyledi. Karin Berra Karagöz, elde ettiği başarıyla gururlandığını, daha çok yarışmaya katılmak istediğini dile getirerek, "Öncelikle ben zaten ressam olmayı seviyorum, resimlerimin sergilenmesini de çok isterim. Büyüyünce belki ünlü bir kişi olup resimlerimin sergilenebileceğini düşünüyorum" diye konuştu. Baba Kadir Karagöz de kızının çok küçük yaşlarda çizimlere başladığını, kendisini geliştirdiğini ifade etti. Aile olarak ona yol göstermeye çalıştıklarını, yarışmalar konusunda da teşvik ettiklerini belirten Karagöz, kızlarının hayal gücünün bazen kendilerini şaşırttığını söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK