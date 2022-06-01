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Haberler Manisa Manisa'da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Manisa'da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Manisa Kula'da medyana gelen korkunç olayda bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Sancar, eşi ve iki küçük çocuğunun uyuduğu sabah saat 05.00 sıralarında elindeki kolonya şişesiyle evi ateşe verdi. Alevler içinde kalan aileden baba öldü, anne ve iki minik çocuğu ağır yaralandı ve hayati tehlikeleri sürüyor.

İHA

01.06.2022, 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022, 12:19

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir baba evi yaktı. Kendisinin de evde olduğu sırada evi yakan baba yaşamını yitirirken, anne 3 ile 6 yaşındaki iki çocuk ise yanıklardan dolayı ağır yaralandı.

Manisa’da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Olay, Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Sancar, sabah saat 05.00 sıralarında eşi Zeliha Sancar(39) ile çocukları Kader Sancar(6) ve Fırat Sancar (3) evde uyuduğu sırada eline aldığı kolonya şişesiyle evi yaktı.

Manisa’da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Evden alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yanan eve müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Manisa’da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Evi yakan baba İbrahim Sancar(37) ile evde bulunan anne Zeliha Sancar(39) ile çocukları Kader Sancar(6) ve Fırat Sancar(3), ekipler ve vatandaşların yardımıyla yanan evden çıkarılarak ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa’da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Evi yakan baba İbrahim Sancar(37), Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Zeliha Sancar(39) 3.derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa’da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Ağır yaralı olarak İzmir ve Manisa'ya sevk edilen anne ile çocuklarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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