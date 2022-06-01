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Manisa'da kan donduran olay! Eşi ve çocukları uyurken evi yaktı

Manisa Kula'da medyana gelen korkunç olayda bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Sancar, eşi ve iki küçük çocuğunun uyuduğu sabah saat 05.00 sıralarında elindeki kolonya şişesiyle evi ateşe verdi. Alevler içinde kalan aileden baba öldü, anne ve iki minik çocuğu ağır yaralandı ve hayati tehlikeleri sürüyor.